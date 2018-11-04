В пригороде Чикаго у железнодорожной станции произошёл взрыв

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В пригороде Чикаго у железнодорожной станции произошёл взрыв

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Рядом со станцией Grayland Station в пригороде Чикаго (штат Иллинойс) прогремел взрыв.

На месте происшествия находилось два работника железной дороги. Оба были госпитализированы, однако один из них скончался, сообщает телеканал Fox 32.

Сообщается, что состояние второго рабочего оценивается как стабильное.

Власти и полиция устанавливают причину взрыва.

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