В пригороде Чикаго у железнодорожной станции произошёл взрыв

Рядом со станцией Grayland Station в пригороде Чикаго (штат Иллинойс) прогремел взрыв.
На месте происшествия находилось два работника железной дороги. Оба были госпитализированы, однако один из них скончался, сообщает телеканал Fox 32.
Metra worker killed, another injured in explosion on NW Side | Chicago Sun-Times https://t.co/QA631xS5Qy pic.twitter.com/Z1sXFkaDRU— Chicago Informer (@chicagoinformer) 3 ноября 2018 г.
Сообщается, что состояние второго рабочего оценивается как стабильное.
Власти и полиция устанавливают причину взрыва.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени