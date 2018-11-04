Во Владивостоке День народного единства начался с благотворительного забега

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Во Владивостоке День народного единства начался с благотворительного забега

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Фото © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Во Владивостоке праздник в честь Дня народного единства начался с благотворительного забега, в ходе которого собирались средства для помощи детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что участниками пробега стали более 700 человек, включая губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Он подчеркнул важность того, сколько люди несут в себе добра и помогают тем, кто в этом нуждается.

Ранее сообщалось, что россияне по всей стране отмечают День народного единства.

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