Кустурица выступит на концерте в Москве в День народного единства

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица со своей рок-группой The No Smoking Orchestra даст концерт 4 ноября в Московском международном доме музыки. Об этом сообщают в пресс-службе агентства Moscow Show.

Выступление будет посвящено презентации нового альбома Corps Diplomatique и 20-летию знаменитого фильма режиссёра "Чёрная кошка, белый кот". Отмечается, что на концерте обязательно прозвучит известный саундтрек Bubamara.

Напомним, россияне 4 ноября отметят День народного единства. Ранее в Нью-Йорке прошёл карнавал в честь этого праздника.