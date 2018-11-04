Кустурица выступит на концерте в Москве в День народного единства

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Кустурица выступит на концерте в Москве в День народного единства

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Эмир Кустурица. Фото: © РИА Новости/Игорь Руссак

Сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица со своей рок-группой The No Smoking Orchestra даст концерт 4 ноября в Московском международном доме музыки. Об этом сообщают в пресс-службе агентства Moscow Show.

Выступление будет посвящено презентации нового альбома Corps Diplomatique и 20-летию знаменитого фильма режиссёра "Чёрная кошка, белый кот". Отмечается, что на концерте обязательно прозвучит известный саундтрек Bubamara.

Напомним, россияне 4 ноября отметят День народного единства. Ранее в Нью-Йорке прошёл карнавал в честь этого праздника.

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