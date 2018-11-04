Sony выпустит новую консоль с 2 ТБ памяти

Японская компания Sony намерена выпустить новую версию игровой консоли PlayStatiton 4 с объёмом памяти в два терабайта.

Как сообщает портал "Актуальные новости", новинка сначала появится на японском рынке и будет стоить около 400 долларов. Когда она будет доступна в остальных регионах — неизвестно.

Ранее Sony выпускала консоли с таким объёмом памяти, однако то была лимитированная версия. На данный момент максимальный объём памяти, которую предлагает Sony своим пользователям, — один терабайт.