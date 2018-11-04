В Роспотребнадзоре назвали причину роста производства сырного продукта

Производство сырного продукта в России увеличилось на 30% с 2015 года из-за усиления контроля за маркированной продукцией. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в итоге многое из того, что раньше называлось сыром и маслом, на данный момент стали называть сырным продуктом и маргарином.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, в 2014-м ведомство получило право штрафовать производителей за неправильную маркировку. Ведь таким образом они вводили покупателей в заблуждение.

— Не потому, что его стали больше производить, а потому, что его стали маркировать, — сказала она.

Попова также отметила, что каждый год с производства снимают более 20 тысяч тонн продукции, которая находится в обороте.

Ранее Роспотребнадзор проверил качество молока и сыра.