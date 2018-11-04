"Самая продвинутая и мощная в мире". Американские СМИ оценили российскую ПВО

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"Самая продвинутая и мощная в мире". Американские СМИ оценили российскую ПВО

2021

Фото: © РИА Новости

По мнению экспертов, учения "Восток-2018" показали НАТО, что воздушное пространство России — "настоящее минное поле".

Американский журнал The National Interest назвал российскую ПВО не имеющей аналогов в мире.

Как указывается в статье, в РФ имеется многоуровневая система ПВО с различными комплексами дальнего, среднего и малого радиуса действия, сильно модернизированными после распада СССР.

По мнению экспертов издания, прошедшие учения "Восток-2018" показали НАТО, что воздушное пространство России — "настоящее минное поле".

Также они отметили высокую мобильность российской системы ПВО и то, что стелс-бомбардировщик B-2, истребители F-22 и F-35 весьма уязвимы перед российским оружием.

Ранее издание The National Interest признало Танк Т-90 самым опасным в мире, истребитель Су-35 — лучшим в истории.

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