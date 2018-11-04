Глава МИД Германии предложил план для сохранения мира в Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил пересмотреть режим контроля над вооружениями и процессом разоружения для сохранения мира в Европе. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Политик заявил, что отказ от ДРСМД устранит одно из самых больших достижений в области разоружения, поэтому ФРГ вместе со странами-союзниками должна выступить за его сохранение.

Помимо этого, Маас назвал четыре пункта, которые, по его мнению, должны стать основой международной безопасности.

По мнению дипломата, первым делом необходимо вернуть процесс обмена данными между США, Россией и Европой. Также он указал на важность мониторинга информации о создании ракет, преобладания общих интересов над взаимным недоверием и оказания давления на Китай.

Министр также подчеркнул, что нужно не забывать учитывать новые технологии в развитии оружия.