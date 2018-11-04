Трибуны в огне. В Польше из-за фанатов прервали футбольный матч

Фанаты сорвали матч чемпионата Польши по футболу между клубами "Легия" и "Гурник", устроив на трибунах масштабное файер-шоу.

Legia Varsovia - Górnik Zabrze 03.11.2018. pic.twitter.com/GfFAssJroA — Troublemakers España (@TroublemakersEs) 3 ноября 2018 г.

Встреча проходила на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Варшаве. Фанаты "Легии" использовали пиротехнику, из-за чего совсем не было видно поля. В итоге уже на третьей минуте игры судья принял решение её приостановить.

Матч возобновился лишь спустя 13 минут и завершился победой хозяев со счётом 4:0.