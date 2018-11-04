Трибуны в огне. В Польше из-за фанатов прервали футбольный матч

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Трибуны в огне. В Польше из-за фанатов прервали футбольный матч

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Фото: © Twitter/Kristian Gotsch

Фанаты сорвали матч чемпионата Польши по футболу между клубами "Легия" и "Гурник", устроив на трибунах масштабное файер-шоу.

Встреча проходила на стадионе имени Юзефа Пилсудского в Варшаве. Фанаты "Легии" использовали пиротехнику, из-за чего совсем не было видно поля. В итоге уже на третьей минуте игры судья принял решение её приостановить.

Матч возобновился лишь спустя 13 минут и завершился победой хозяев со счётом 4:0.

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