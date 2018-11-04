Шотландец забрался на скалу, спасаясь от тюленей

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Шотландец забрался на скалу, спасаясь от тюленей

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В Шотландии в городе Аймут группа из 50 тюленей совершила нападение на возвращавшегося с рыбалки мужчину, передаёт телеканал Sky News.

Спасаясь от агрессивно настроенных животных, шотландец забрался на скалу на высоту 23 метра, где сидел до наступления темноты.

В итоге незадачливого рыбака спасли сотрудники береговой охраны и полиции. Чтобы спустить мужчину, им пришлось использовать специальный канат.

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