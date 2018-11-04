На Камчатке отмечают День народного единства праздничным концертом

Жители Камчатского края отмечают День народного единства праздничным концертом, который проходит на главной площади. Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятие представители разных диаспор пришли в национальных костюмах. В ходе концерта они поднялись на сцену и на своих родных языках поздравили всех с праздником и напомнили, что территория России стала домом для большого количества людей разных национальностей.

Отмечается, что на берегу Авачинской бухты коренные жители Камчатки рассказывали посетителям о своих традициях. Также в течение дня для всех желающих будут работать такие тематические площадки, как "Русские забавы", "Славянские хороводы", "Музей "Город воинской славы", "Я, ты, он, она — вместе целая страна!" и зоны для фотосессий.