"К Меркель много вопросов". Депутат Рады обвинил канцлера ФРГ в потере Крыма

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"К Меркель много вопросов". Депутат Рады обвинил канцлера ФРГ в потере Крыма

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Фото: © Facebook/Юрій Чижмарь

Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Олега Ляшко Юрий Чижмарь выразил мнение, что из-за скептического отношения немецкого канцлера Ангелы Меркель к возможному вхождению Украины в НАТО Киев потерял Крым.

По словам политика, если бы в 2008 году Меркель не противилась предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО — удалось бы избежать вхождения Крыма в состав РФ, а также военного конфликта в Донбассе.

— Если бы мы тогда его (План действий по членству в НАТО. — Прим. Лайфа) имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов, — сказал в эфире украинского телеканала ZIK Чижмарь.

При этом политик добавил, что немецкий канцлер "должна сегодня гарантировать безопасность Украине".

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