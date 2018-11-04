На Сахалине прошло торжественное шествие в честь Дня народного единства

В Южно-Сахалинске празднование Дня народного единства началось с торжественного шествия с иконой Казанской Божией Матери. Его участниками были представители региональных властей, церкви и жители города. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что, несмотря на плохую погоду, в шествии приняло участие несколько сотен человек, включая исполняющую обязанности губернатора Сахалинской области Веру Щербину. При этом большинство участников были одеты только в национальные костюмы, без верхней одежды.

Путь колонны начался от Воскресенского собора и завершился у Кафедрального собора Рождества Христова.

В течение дня все мероприятия в городе будут продолжаться, они пройдут под лозунгом "Искусство объединяет". Местных жителей ждёт концерт "Россия. Родина. Единство!", который пройдёт в историческом парке, а также открытие экспозиции музейного учреждения.