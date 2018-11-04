ЕС откроет новое диппредставительство в Великобритании после Brexit

Европейский союз намерен открыть в Лондоне после Brexit новое дипломатическое представительство.

Как сообщает Би-би-си, новое диппредставительство официально назовут "делегацией", оно будет частью Европейской службы внешних действий. В штате будет работать 29 человек.

Кроме того, в случае заключения соглашения по выходу из ЕС аналогичное учреждение будет открыто в Белфасте, а нынешние консульства в Шотландии и Уэльсе упразднят.

В настоящий момент главный британский офис Еврокомиссии находится в Лондоне неподалёку от здания парламента Великобритании. Где будет располагаться новое представительство ЕС — неизвестно.