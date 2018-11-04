Билл Гейтс рассказал о возможном введении налога на роботов

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что введение налога на роботов помогло бы людям сохранить свои рабочие места. Об этом сообщает газета Nikkei.

По словам миллиардера, сейчас роботы помогают человечеству делать всё больше товаров с участием минимального количества людей.

— Если нам нужно меньше работать, тогда возникает вопрос, как мы должны проводить время, — отметил Гейтс.

По мнению предпринимателя, рано или поздно это приведёт к массовому уходу людей со своих рабочих мест. Чтобы этого избежать, достаточно ввести налогообложение на роботов, где они подразумеваются под капиталом. При этом никаких запретов на покупку автоматических устройств не будет.

В связи с этим налогообложение будет устроено так, что компании в любом случае станут рассматривать найм людей на работу. Сейчас же, по словам Гейтса, эта система двигается в противоположном направлении.