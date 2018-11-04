Британское шоу X-Factor перенесло голосование зрителей из-за проблем со звуком

Британскому телешоу X-Factor пришлось перенести голосование зрителей, поскольку из-за неполадок со звуком выступления некоторых исполнителей невозможно было слушать.

Отмечается, что это случилось впервые за 15 лет существования шоу.

Зрители при этом принялись активно обсуждать инцидент в социальных сетях.

— Я думала, что мой восьмилетний телевизор сломался, но оказалось, что всё дело в X-Factor, — призналась одна из поклонниц музыкального шоу.

Представитель телеканала ITV принёс зрителям извинения и сообщил о переносе голосования на 4 ноября. Новость была воспринята с удовлетворением, так как многие британцы переживали, что их любимцев могут несправедливо отправить домой из-за испорченного выступления.