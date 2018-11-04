В Якутске День народного единства начался с митинга и танцев

В Якутске местные жители отметили День народного единства торжественным митингом, а затем, несмотря на мороз, приняли участие в различных танцевальных акциях. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что всех пришедших на митинг поздравили спикер парламента Якутии Пётр Гоголев, председатель Конституционного суда региона Александр Ким-Кимэн, руководитель регионального исполкома ОНФ Валерий Лютый.

В дальнейшем же празднество продолжилось танцевальным флешмобом — участники исполнили местный традиционный танец осуохай. Помимо этого все желающие, посетившие мастер-класс, научились готовить строганину и уху из северной рыбы.

До конца дня жителей города ждёт акция "Россия — это мы", выставка "Якутск: история под ногами" и многое другое.