В Германии рассказали о последствиях санкций против РФ

Немецкие эксперты заявили, что западные санкции негативным образом сказались на торговле между Россией и Германией. Об этом пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как отметили в Кильском институте мировой экономики, из-за санкций в отношении Москвы экономика Германии недосчитывается 727 миллионов долларов, что равняется 0,8% от общего объёма экспорта. При этом у немецких предприятий в России "земля уходит из-под ног".
— Таким образом, почти 40% западных убытков несёт Германия, — констатировал эксперт Юлиан Хинц.
Также представитель Внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что в случае новых антироссийских ограничений размер потерь Берлина увеличится до "сотен миллионов евро".
Кроме того, Шепп добавил: если немецкие и американские компании в РФ будут испытывать проблемы с бизнесом, их места начнут "постепенно занимать азиатские компании, особенно китайские".
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