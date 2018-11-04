В Германии рассказали о последствиях санкций против РФ

По мнению экспертов, если немецкие и американские компании в РФ будут испытывать проблемы с бизнесом, их места начнут "постепенно занимать азиатские компании, особенно китайские".

Немецкие эксперты заявили, что западные санкции негативным образом сказались на торговле между Россией и Германией. Об этом пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отметили в Кильском институте мировой экономики, из-за санкций в отношении Москвы экономика Германии недосчитывается 727 миллионов долларов, что равняется 0,8% от общего объёма экспорта. При этом у немецких предприятий в России "земля уходит из-под ног".

— Таким образом, почти 40% западных убытков несёт Германия, — констатировал эксперт Юлиан Хинц.

Также представитель Внешнеторговой палаты Маттиас Шепп заявил, что в случае новых антироссийских ограничений размер потерь Берлина увеличится до "сотен миллионов евро".

Кроме того, Шепп добавил: если немецкие и американские компании в РФ будут испытывать проблемы с бизнесом, их места начнут "постепенно занимать азиатские компании, особенно китайские".