Кормье в Нью-Йорке победил Льюиса и защитил титул UFC в тяжёлом весе

Таким образом, спортсмен одержал уже 22 победы в смешанных единоборствах при одном поражении.

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье одержал победу над соотечественником Дерриком Льюисом и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе. Поединок состоялся в Нью-Йорке в рамках шоу UFC 230.

39-летний Кормье победил во втором раунде удушающим приёмом.

Он стал первым в истории UFC бойцом, который смог успешно провести защиту титула в нескольких весовых категориях — также он является чемпионом в полутяжёлом весе.

Таким образом, Кормье одержал уже 22 победы в смешанных единоборствах при одном поражении. Он начал спортивную карьеру как борец вольного стиля, в составе американской сборной участвовал в Олимпийских играх и мировых чемпионатах. На Олимпиаде-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 килограммов, в 2007 году стал бронзовым призёром чемпионата мира в Баку.