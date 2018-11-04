СМИ: Тереза Мэй добилась от Евросоюза уступок по Брекситу

В ЕС согласились, что нормативный контроль товаров может проводиться на фабриках и в магазинах, а не на границе, сообщают в британской прессе.

Премьер Великобритании Тереза Мэй добилась от Евросоюза уступок, которые позволят ей сохранить всё королевство в составе Таможенного союза ЕС без появления жёсткой границы в Северной Ирландии. Об этом информирует газета The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

По словам помощника главного переговорщика Евросоюза по Брекситу Мишеля Барнье, Евросоюз согласился, что нормативный контроль товаров может проводиться на фабриках и в магазинах, а не на границе.

По данным газеты, согласно плану Мэй, в соглашение по Брекситу войдёт "положение о выходе", призванное убедить евроскептиков в том, что Соединённое Королевство останется в Таможенном союзе ЕС только временно.

В издании отметили, что глава британского правительства также находится на пути к достижению сделки о будущем экономическом партнёрстве с Европейским союзом. Ожидается, что кабмин обсудит план премьер-министра во вторник, 6 ноября. Как пишет газета, Мэй надеется, что достигнутый прогресс в переговорах окажется достаточным для ЕС, чтобы созвать в ноябре спецсаммит, на котором будут обсуждены оставшиеся детали сделки.

По данным Reuters, представитель премьер-министра назвал информацию The Sunday Times "спекуляцией", отметив, что переговоры продолжаются.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Британия выйдет из Евросоюза, стартовали 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Официально Брексит состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Сейчас главная проблема на переговорах — режим контроля границы между остающейся в Евросоюзе Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединённого Королевства Северной Ирландией. Обе стороны намереваются сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостности ЕТС и одновременно единого рынка Евросоюза, которые покидает Британия, стороны пока не решили.