Минобороны рассказало о пролёте двух Ту-142 над Норвежским морем

В Минобороны России сообщили, что 2 ноября два самолёта Ту-142 морской авиации провели плановый полёт над Норвежским морем. Об этом информирует РИА "Новости".
— 2 ноября два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Военно-морского флота России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря, — приводит агентство сообщение Минобороны.
Отмечается, что длительность полёта составила более 12 часов. Затем самолёты приземлились на аэродроме в Вологодской области.
В ведомстве подчеркнули, что все полёты ВМФ РФ проводятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других стран.
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