Минобороны рассказало о пролёте двух Ту-142 над Норвежским морем

Длительность полёта составила более 12 часов, затем самолёты приземлились в Вологодской области.

В Минобороны России сообщили, что 2 ноября два самолёта Ту-142 морской авиации провели плановый полёт над Норвежским морем. Об этом информирует РИА "Новости".

— 2 ноября два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации Военно-морского флота России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Норвежского моря, — приводит агентство сообщение Минобороны.

Отмечается, что длительность полёта составила более 12 часов. Затем самолёты приземлились на аэродроме в Вологодской области.

В ведомстве подчеркнули, что все полёты ВМФ РФ проводятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других стран.