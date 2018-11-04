Число пострадавших в крупном ДТП на северо-западе Китая возросло до 44 человек

Виновником аварии стал водитель грузовика, который потерял контроль над управлением.

Пятнадцать человек погибли, ещё 44 пострадали в результате столкновения 31 автомобиля на северо-западе Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Авария произошла в субботу, 4 ноября, около 19:20 по местному времени вблизи пункта оплаты скоростной трассы в Ланьчжоу. По данным полиции, виновником ДТП стал водитель грузовика, который потерял контроль над управлением.

По словам самого шофёра, у транспортного средства отказали тормоза. Сейчас он задержан.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 14 человек, ещё 27 пострадали. На тот момент было известно также, что столкнулось 26 автомобилей.