На Украине приступили к реализации "плана Б" из-за "Северного потока — 2"

Представители газовой компании украинского государства отмечают, что проект будет реализован, несмотря на усилия киевских властей остановить его строительство.

Украинская государственная компания "Нафтогаз" приступила к реализации "плана Б" из-за строительства "Северного потока — 2". Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, проект будет реализован, несмотря на усилия киевских властей остановить его строительство, так как правительство и бизнес Германии поддерживают "Северный поток — 2". Топ-менеджер также признаёт, что из-за этого существует большая вероятность, что транзит газа через украинское государство будет полностью приостановлен. В этой связи компания приступила к реализации "плана Б".

— Во-первых, мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы инициировали новый арбитраж, который фактически уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять — это компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года, — сказал Витренко.

Он добавил, что "план А" включал сохранение транзита. Отвечая на вопрос об обещаниях германского канцлера сохранить транзит газа через Незалежную, Витренко заявил, что ему неизвестно про эти обещания и про какие-либо гарантии.

Напомним, газопровод должен пройти по дну Балтийского моря от РФ до Германии. Ожидается, что он обеспечит экспорт 55 млрд кубометров газа в год. Ранее российский лидер Владимир Путин заверил, что проект "Северный поток — 2" будет реализован. Также канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о заинтересованности Европы этим проектом.