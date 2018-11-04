Хоть какое-то топливо. В Киеве намерены запустить переработку опавших листьев

В Киеве хотят построить комплекс для переработки опавших листьев, веток, древесины и сухостоя, заявил замглавы Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской госадминистрации Алексей Король.

— Запланировано его построить около Бортнической станции аэрации. Территория там большая — более шести гектаров, — сказал он в эфире телеканала "Киев".

Комплекс хотят разместить на улице Вирливской. Управление экологии уже подало бюджет на его возведение в 2019 году.

Растительные отходы собираются перерабатывать на "экодрова" — топливные брикеты.