Якутия начнёт самостоятельно производить топливо

Губернатор Якутии Айсен Николаев рассказал РИА "Новости" о том, что регион начнёт самостоятельно производить топливо из-за высоких цен на АЗС.
— Поскольку в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, государство может решить этот вопрос путём регулирования цен оптовых поставщиков. Мы внутри республики можем регулировать только наценку, — заявил Николаев.
Глава региона отметил, что оптовые цены на бензин марок АИ-92 и АИ-98 выросли на 8 рублей, на 9 рублей подорожал АИ-95, а дизельное топливо прибавило сразу 12 рублей на оптовом рынке. Всё это спровоцировало рост розничных цен на бензин. Так, на АЗС "Саханефтегазсбыта" они поднялись на 4 рубля 80 копеек.
— Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения данного вопроса мной даны и начинают сейчас исполняться, — добавил Николаев.
Губернатор также отреагировал на заявление вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Напомним, что политик в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилёвым" заявил, что в Якутии и Забайкальском крае отсутствуют независимые от государства АЗС, качество бензина на которых зачастую оставляет желать лучшего.
Николаев подчеркнул, что такая проблема действительно существует, однако контролировать топливо должны федеральные надзорные органы.
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