World Sailing не стала исключать Россию из-за парусных регат в Крыму

Своей претензией Киев преследует цель не в том, чтобы исключили ВФПС, а в том, чтобы заставить российскую сторону отказаться от развития паруса в Крыму и Севастополе.

Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) не стал рассматривать предложение украинской федерации об исключении России из членов федерации в связи с проведением соревнований в Крыму.

— Российской стороной были предприняты громадные усилия, чтобы найти компромисс, но, к сожалению, наши украинские коллеги явно не хотят договариваться, — сказала заместитель исполнительного директора Всероссийской федерации парусного спорта Яна Добжицкая.

Претензия украинской стороны заключалась в том, что Россия проводит на территории полуострова парусные регаты, не согласовывая их с киевскими властями.

По словам Добжицкой, Киев преследует цель не в том, чтобы исключили ВФПС, а в том, чтобы заставить российскую сторону отказаться от развития паруса в Крыму и Севастополе.

Во Всероссийской федерации парусного спорта также отметили, что совет World Sailing изначально не хотел рассматривать претензию со стороны Украины, так как тут вопрос лежит в политической плоскости и в соответствии с конституцией международная федерация не должна рассматривать жалобу.