Патриарх Кирилл провёл литургию в Кремле в день Казанской иконы Божией Матери

В богослужении приняли участие священнослужители и архиереи Русской православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю дня Казанской иконы Божией Матери, который совпадает с Днём народного единства.

Богослужения в соборе проходят несколько раз в год по наиболее торжественным случаям. В них участвуют священнослужители и архиереи Русской православной церкви.

Торжества посвящены двум праздникам: Дню народного единства и дню иконы Божией Матери "Казанская", которая была главной святыней ополчения Минина и Пожарского.

Позднее сегодня патриарх примет участие в возложении венков у памятников Минину и Пожарскому, а также в открытии выставки "Сокровища музеев России" в Центральном выставочном зале "Манеж".