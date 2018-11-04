Убирать мусор. Принц Уильям рассказал, к чему его приучил отец

Принц Гарри восхитился манерой воспитания своего родителя, который всегда лишь направлял детей, не указывая, чего им нужно делать.

Принц Уильям рассказал журналистам Би-би-си, какие именно привычки ему с братом (принцем Гарри) привил их отец Чарльз. Герцог Кембриджский сообщил, что с детства они на каникулах ездили в парк, чтобы убирать мусор.

— Там мы цепляли мусор своими пиками и отправляли его в чёрные мешки, — заявил Уильям.

По его словам, долгое время они с братом думали, что абсолютно все делают точно так же. Уильям даже пошутил, что Чарльз запрограммировал их на уборку мусора.

В свою очередь принц Гарри отметил, что всегда восхищался воспитанием отца, который лишь направлял их с Уильямом, не указывая, что нужно делать.

Добавим, что журналисты Би-би-си снимают документальный фильм о принце Чарльзе, который выйдет на экраны 8 ноября.