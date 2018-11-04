Сотни жителей Хабаровска собрались в хоровод дружбы в День народного единства

Пришедших на празднование пожилых людей, семьи с детьми и молодёжь не испугала даже холодная погода, наблюдавшаяся с самого утра в регионе.

Порядка 400 человек объединились в хороводе дружбы на праздновании Дня народного единства в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС.

Отметить праздник пришли семьи с детьми, пожилые люди и молодёжь. Их даже не испугала достаточно холодная погода, которая наблюдается с самого утра в регионе. Гостей развлекали скоморохи, ростовые куклы в виде самовара, русской печки и гармони.

На праздничном мероприятии также развернулась ярмарка, где можно было купить плетёные корзины, изделия из дерева, игрушки и украшения. Пришедшие на праздник также могли попробовать блюда национальной кухни.

По всей стране начиная с 2005 года отмечается День народного единства. Государственный праздник был установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.