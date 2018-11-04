"Только вместе мы сила". Собянин поздравил россиян с Днём народного единства

Градоначальник напомнил, что собранное Мининым и Пожарским ополчение выбило из Москвы захватчиков и положило конец Смутному времени.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днём народного единства. Своё поздравление градоначальник опубликовал в "Твиттере".

Этот памятник в сердце Москвы напоминает о важности исторической даты - 4 ноября. Ополчение, собранное Мининым и Пожарским, выбило из Москвы захватчиков, положило конец Смутному времени. Это сделал единый народ, сплоченный идеей свободы. Только вместе мы сила. С праздником! pic.twitter.com/jBAqDRedhP — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 ноября 2018 г.

— Собранное Мининым и Пожарским ополчение выбило из Москвы захватчиков и положило конец Смутному времени. Это сделал единый народ, сплочённый идеей свободы. Только вместе мы сила. С праздником! — заявил глава столичной администрации.

По всей стране начиная с 2005 года 4 ноября отмечается День народного единства. Праздник был установлен в честь важного события — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.