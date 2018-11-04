Жители Сибири празднуют День народного единства в парках, несмотря на мороз

В некоторых регионах уже выпал снег, а температура воздуха опустилась до минус 10 градусов.

Жители городов Сибири вышли на улицу и в парки, чтобы отпраздновать День народного единства, несмотря на мороз. Об этом сообщает ТАСС.

В Кемерове, к примеру, за 3 ноября выпала декадная норма осадков, небольшой снег продолжается и сегодня. Температура в регионе составляет около 10 градусов со знаком минус.

— Это ещё не холодно для Сибири, снег — это хорошо. Мы планируем погулять ещё часа два, — делится жительница областного центра Ирина Захарова, которая пришла на концерт "Россия объединяет" вместе с мужем и сыном.

В этом году в Кемерове решили организовать концерт не в центре города, как обычно, а в Ленинском районе — на бульваре Строителей — одном из популярных мест отдыха в столице Кузбасса.

Иркутяне же пришли на открытие мемориального комплекса "Иерусалимская гора" на месте "Иерусалимского" кладбища, которое действовало с 1772 по 1890 годы, а в Алтайском крае, где живут представители около 150 национальностей, ко Дню народного единства был сделан подарок: из краевого бюджета выделено 20 миллионов рублей на покупку 17 новых авто для нужд творческих коллективов. Жители Омска же организовали выставку-ярмарку мастеров ремёсел.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён Федеральным законом "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.

Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.