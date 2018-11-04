Волин рассказал о сотрудничестве России и Китая в медиасфере

Чиновник отметил, что СМИ двух стран сталкиваются с недобросовестной конкуренцией.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин во время IV Китайско-российского медиафорума рассказал журналистам о направлениях сотрудничества стран в данной сфере.

— Медиафорум показал, что у России и Китая есть, наверное, два направления сотрудничества в медиасфере. Первое направление — ответ на возникающие вызовы, а второе — это общие экономические интересы, — отметил Волин.

Под вызовами замминистра подразумевал факты столкновения СМИ двух стран с недобросовестной конкуренцией из-за сомнений относительно правдивости информации, которую они сообщают, или же возникновения прямых ограничений на её распространение.

Он также отметил, что Россия и Китай должны вырабатывать шаги, направленные на возможность государств доносить свою точку зрения.

Волин уделил внимание каналам распространения информации, подчеркнув, что если крупные западные соцсети будут выкидывать СМИ России и Китая из своей среды, то странам придётся задуматься о создании своих собственных социальных сетей или мессенджеров.