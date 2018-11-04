Семья из девяти человек погибла на Сицилии из-за наводнения

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Семья из девяти человек погибла на Сицилии из-за наводнения

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Фото: © Pixabay

По меньшей мере десять человек, в том числе трое детей, погибли в результате наводнения в городе Палермо на итальянском острове Сицилия. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на спасателей.

По данным агентства, девять из десяти погибших — члены одной семьи. Их тела нашли в доме в коммуне Кастельдачча. Ещё два человека числятся пропавшими без вести.

Накануне на островах Сардиния и Сицилия был объявлен наивысший — красный — уровень опасности. Причиной тому стали ливневые дожди и ураганный ветер на севере страны и в ряде других регионов.

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