Семья из девяти человек погибла на Сицилии из-за наводнения

По меньшей мере десять человек, в том числе трое детей, погибли в результате наводнения в городе Палермо на итальянском острове Сицилия. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на спасателей.

По данным агентства, девять из десяти погибших — члены одной семьи. Их тела нашли в доме в коммуне Кастельдачча. Ещё два человека числятся пропавшими без вести.

Накануне на островах Сардиния и Сицилия был объявлен наивысший — красный — уровень опасности. Причиной тому стали ливневые дожди и ураганный ветер на севере страны и в ряде других регионов.