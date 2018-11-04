На фестивале национальных единоборств на Урале запустят шары цветов флага России

Всего в мероприятии поучаствует более полутора тысяч человек — жители Татарстана, Башкирии, Чувашии и Марий Эл, а также регионов Сибири, Урала и Поволжья.

Посетители фестиваля национальных единоборств в Екатеринбурге выпустят в небо воздушные шары в цветах флага России в День народного единства. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на одного из участников акции, Сергея Радинцева.

— В планах запустить в воздух 100–200 шаров. Это будут шары в цветах российского триколора. Принять участие смогут все желающие, — рассказал агентству Радинцев.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, всего в фестивале поучаствует более полутора тысяч человек. Это жители Татарстана, Башкирии, Чувашии и Марий Эл, а также регионов Сибири, Урала и Поволжья. Молодые люди от 18 до 27 лет примут участие в соревнованиях по 15 видам единоборств, в том числе капоэйре, карате-кекусинкай, тайскому боксу.

— Кроме спортивных мероприятий на площадке возле главного входа во Дворец игровых видов спорта выступят фольклорные коллективы, будут презентованы клубы исторической реконструкции, состоятся казачьи молодецкие состязания, а также будет работать ярмарка народного промысла, — добавили в департаменте.

День народного единства отмечается в РФ ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён федеральным законом, подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.