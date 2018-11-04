В Красноярске Boeing готовится к вынужденной посадке

Пассажирский "боинг", вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья, готовится совершить вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, самолёт принадлежит авиакомпании NordStar.
— Во время полёта экипаж заметил трещину на лобовом стекле. Он принял решение совершить посадку в Красноярске, сейчас самолёт вырабатывает топливо, — рассказали в авиационно-диспетчерских кругах региона.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени