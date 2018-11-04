В Красноярске Boeing готовится к вынужденной посадке

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В Красноярске Boeing готовится к вынужденной посадке

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Фото: © РИА Новости/Виталий Безруких

Известно, что на борту пассажирского авиалайнера находятся 173 человека, включая экипаж.

Пассажирский "боинг", вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья, готовится совершить вынужденную посадку в аэропорту Красноярска из-за трещины на лобовом стекле. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, самолёт принадлежит авиакомпании NordStar.

— Во время полёта экипаж заметил трещину на лобовом стекле. Он принял решение совершить посадку в Красноярске, сейчас самолёт вырабатывает топливо, — рассказали в авиационно-диспетчерских кругах региона.

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