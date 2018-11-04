Польский корабль затонул в Балтийском море

Судно выполняло коммерческие поездки и отвозило людей на рыбалку. Все находившиеся на борту спасены.

В Балтийском море затонул польский корабль. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Морской службы поиска и спасения Польши Рафал Гоецк.

Сообщается, что все 19 человек, находившиеся на борту, были спасены. Один из них получил травму головы и был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

Причина происшествия остаётся неизвестной. Отметим, что корабль "Налим" выполнял коммерческие рейсы и отвозил людей на рыбалку.