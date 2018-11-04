Под Волгоградом нашли тело пропавшего четырёхлетнего мальчика

Погибший был обнаружен в выгребной яме уличного туалета домовладения, где он жил.

Четырёхлетний глухонемой мальчик, который пропал накануне, 3 ноября, в Михайловке Волгоградской области, сегодня был найден мёртвым, сообщает региональное издание V1.

Ребёнка разыскивали около 200 полицейских, спасателей, волонтёров и местных жителей. Мальчик был обнаружен в выгребной яме уличного туалета домовладения, где он жил. Его нашли в ходе повторного осмотра места происшествия.

— Пока мы увидели только рукав его куртки. Рабочие выкачивают из септика всё содержимое, чтобы поднять тело ребёнка, — приводит издание комментарий одного из поисковиков.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ранее было возбуждено уголовное дело.