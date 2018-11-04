Пропавшую подлодку San Juan продолжит искать американская компания

Срок действующего соглашения продлён сторонами на 120 дней — до апреля следующего года.

Американская компания Ocean Infinity продолжит поиски пропавшей аргентинской подводной лодки San Juan. Об этом сообщает издание Nacion.

Соглашение между организацией и ВМС Аргентины было продлено на 120 дней — до апреля 2019 года.

Добавим, что Ocean Infinity выполняет поиски пропавшего судна с августа 2018 года. Известно, что плату за свои услуги американская компания получит только в случае обнаружения подводной лодки.

Напомним, аргентинская подлодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года в момент перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. На борту субмарины находились 44 человека, в том числе первая в истории страны женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.