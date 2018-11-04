Медведев поздравил россиян с Днём народного единства

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Медведев поздравил россиян с Днём народного единства

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Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днём народного единства.

— С праздником, с Днём народного единства! — написал Медведев на своей странице в "Фейсбуке".

День народного единства празднуется в России официально с 2005 года. Он учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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