"С ней всё в порядке". Актрису Татьяну Васильеву выписали из больницы

Медики выписали из больницы актрису театра и кино Татьяну Васильеву после прохождения обследования в НИИ скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу больницы.

— Её выписали в тот же день, в который она поступила. Артистку обследовали, отправили домой. С ней всё в порядке, — говорится в сообщении.

Васильева сыграла более 130 ролей в фильмах и сериалах. В 1992 году ей присвоили звание народной артистки России.