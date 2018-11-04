"С ней всё в порядке". Актрису Татьяну Васильеву выписали из больницы

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"С ней всё в порядке". Актрису Татьяну Васильеву выписали из больницы

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Фото: © Instagram/vasileva_vtg

Медики выписали из больницы актрису театра и кино Татьяну Васильеву после прохождения обследования в НИИ скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу больницы.

— Её выписали в тот же день, в который она поступила. Артистку обследовали, отправили домой. С ней всё в порядке, — говорится в сообщении.

Васильева сыграла более 130 ролей в фильмах и сериалах. В 1992 году ей присвоили звание народной артистки России.

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