Пассажирский Ан-24 экстренно приземлился в Бурятии

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Пассажирский Ан-24 экстренно приземлился в Бурятии

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Фото: © РИА Новости/Виталий Безруких

На борту воздушного судна находилось 45 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал.

Самолёт Ан-24, следовавший из Иркутска в Бодайбо, экстренно приземлился в Бурятии из-за срабатывания датчика разгерметизации. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании "ИрАэро". На его борту находилось 45 пассажиров и членов экипажа. После срабатывания датчика разгерметизации экипаж принял решение приземлиться в Нижнеангарске в Северо-Байкальском районе Бурятии.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

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