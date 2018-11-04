Пассажирский Ан-24 экстренно приземлился в Бурятии

Самолёт Ан-24, следовавший из Иркутска в Бодайбо, экстренно приземлился в Бурятии из-за срабатывания датчика разгерметизации. Об этом сообщает ТАСС.
Воздушное судно принадлежит авиакомпании "ИрАэро". На его борту находилось 45 пассажиров и членов экипажа. После срабатывания датчика разгерметизации экипаж принял решение приземлиться в Нижнеангарске в Северо-Байкальском районе Бурятии.
Посадка прошла успешно, никто не пострадал.
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