В КЧР на фестиваль боевых единоборств собрались около тысячи спортсменов юга РФ

В состязаниях принимают участие спортсмены разных возрастов начиная с девяти лет.

Фестиваль боевых единоборств в честь Дня народного единства открылся в Карачаево-Черкесии сегодня, 4 ноября. Около тысячи спортсменов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов продемонстрируют мастерство по карате, панкратиону, тхэквондо, грепплингу и спортивному миксфайту, информирует ТАСС со ссылкой на начальника отдела физкультуры и спорта Минспорта КЧР Рустама Джатдоева.

— У нас сегодня большой праздник спорта, организованный совместно с региональным отделением партии "Единая Россия". Он объединил около тысячи спортсменов юга РФ. Наш второй фестиваль боевых единоборств посвящён Дню народного единства, первый состоялся в мае этого года и был приурочен ко Дню возрождения карачаевского народа. В следующем году хотим сделать фестиваль международным, — приводит агентство слова Джатдоева.

В состязаниях участвуют спортсмены разных возрастов начиная с девяти лет. Фестиваль проходит в ФОК "Купол" в Черкесске.

— С каждым годом в республике проводится всё больше массовых интересных спортивных мероприятий. Популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодёжи в последние годы в республике уделяется пристальное внимание, — отметил Джатгоев.

По данным Министерства спорта Карачаево-Черкесии, с 2011 года количество местных жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросло с 11% до 37% от численности населения КЧР.

День народного единства отмечается в РФ ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён федеральным законом, подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.