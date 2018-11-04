Попробовать и узнать историю. В Крыму открывается музей вина

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Попробовать и узнать историю. В Крыму открывается музей вина

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Фото: © Pixabay

Только в течение сегодняшнего дня вход и дегустация напитков будут бесплатными для всех желающих.

В Коктебеле открывается музей вина в рамках фестиваля "Ноябрьфест". Об этом сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Пространство будет посвящено истории виноделия страны. Экспозиция включает в себя средневековые предметы, которые использовали крымские татары, греки и армяне для производства напитка.

В день открытия посещение музея и дегустация вин будут бесплатными. Добавим, что в дальнейшем она будет проводиться по доступным ценам. Также в музее будут проводиться мастер-классы и лекции.

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