В Германии отменили смертную казнь

В Германии официально отменили смертную казнь. За упразднение высшей меры наказания проголосовали жители Гессен. Это последняя федеральная земля Германии, в законодательстве которой была прописана казнь.
Референдум завершился победой противников высшей меры наказания — более 83% проголосовали за отмену казни.
Немецкие СМИ также отмечают, что референдум был простой формальностью, поскольку смертная казнь уже 70 лет запрещена конституцией Германии, которая имеет приоритет над законами федеральных земель.
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