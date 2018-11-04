Четверо шведских военнослужащих пострадали на учениях НАТО

Происшествие произошло в результате столкновения танка и автомобиля, в котором они передвигались.

В Норвегии на учениях стран НАТО Trident Juncture пострадали четверо шведских военнослужащих. Об этом сообщает агентство Belga.

Сообщается, что происшествие произошло в результате столкновения танка и автомобиля, в котором они передвигались. Пострадавшие были доставлены в госпиталь. Двое из них сразу покинули учреждение, ещё двое остаются под присмотром врачей. Их жизням ничего не угрожает.

Учения стран НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии. В них участвует около 50 тысяч военных из 30 стран.