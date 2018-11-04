На Филиппинах зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано сегодня, 4 ноября, на Филиппинах. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр находился в 47 километрах к юго-западу от города Марави с населением около 201 тысячи жителей, находящемся на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 603 километра.

Данных о разрушениях и жертвах пока не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.