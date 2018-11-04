Путин поприветствовал участников и гостей выставки "Сокровища музеев России"

Глава государства пожелал организаторам успехов, а посетителям — ярких, незабываемых впечатлений.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей выставки "Сокровища музеев России", которая открылась в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Этот замечательный творческий проект, приуроченный ко Дню народного единства, собрал в московском Манеже работы выдающихся мастеров из многих музеев страны. Разнообразные по жанру, сюжету, времени написания, они демонстрируют уникальное историческое наследие нашего Отечества, неразрывность его духовного и культурного пространства, — заявил Путин.

По мнению главы государства, выставка вызовет широкий общественный резонанс и будет содействовать популяризации изобразительного искусства. Он также отметил, что выставка сыграет значимую роль в укреплении нравственных и патриотических ценностей, особенно среди молодёжи.