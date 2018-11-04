Кадыров пожелал россиянам мира и процветания в День народного единства

Политик напомнил, что страна пережила множество трагедий, когда другие государства стремились захватить и поработить её, но все враги с позором бежали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с государственным праздником — Днём народного единства. Текст поздравления опубликован в его телеграм-канале.

— Сегодня один из великих праздников — День народного единства! Единство и согласие народа имеют огромное значение для достижения и сохранения политической, экономической и военной стабильности. Можно построить современные города, проложить магистрали, производить лучшую в мире продукцию, но они не спасут, если народ не сплочён общими целями, задачами и путями их достижения и решения, — написал Кадыров.

Чеченский глава напомнил, что Россия пережила множество трагедий, когда другие страны и "обезумевшие тираны" стремились захватить и поработить державу.

— Но все они с позором бежали, бросив свои истекающие кровью армии. И сегодня Россия — одна из развитых и могущественных стран, способных дать достойный отпор любому врагу. В этом огромная заслуга нашего национального лидера, президента РФ Владимира Путина. Я искренне поздравляю с праздником всех россиян, желаю мира, стабильности и процветания! — резюмировал глава республики.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Впервые его праздновали в 2005 году. Праздник был учреждён федеральным законом, подписанным в конце 2004 года президентом РФ Владимиром Путиным.