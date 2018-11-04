Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области

В помещении также находились ещё два человека, которых эвакуировали до прибытия спасателей.

В Новосибирской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по региону.

Сообщается, что ещё до прибытия спасателей были эвакуированы мать и дочка, которые сейчас госпитализированы. Информация о том, что в доме могут находиться маленькие дети, поступила от соседей. В итоге спасатели обнаружили тела двух мальчиков — двух лет и четырёх месяцев.

В ликвидации возгорания были задействованы пять единиц техники и 20 человек личного состава.