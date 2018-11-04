Путин и патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Также в церемонии участвовали члены совета при президенте по межнациональным отношениям, представители молодёжных организаций, школьники и студенты.

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве в День народного единства.

Вместе с президентом и патриархом к памятнику пришли представители различных религиозных конфессий, общественных организаций и поисковых отрядов. Вместе они почитают память Минина и Пожарского.

День народного единства официально празднуется в России с 2005 года в память об одном из наиболее драматичных периодов отечественной истории, который является символом сплочения народа перед сложностями и внешними угрозами. В этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.