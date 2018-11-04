СМИ: При атаке боевика в Афганистане погиб мэр американского города

Гибель Тейлора подтвердил врио градоначальника, в связи с инцидентом без отца остались семеро детей.

Мэр города Норт Огден (Юта, США) Брент Тейлор погиб в результате террористического акта в столице Афганистана — Кабуле. Об этом информирует телеканал KUTV.

Тейлор был офицером разведки Национальной гвардии США и, предположительно, должен был год провести в Афганистане, консультируя военнослужащих элитного батальона афганской армии. Обязанности мэра он исполнял с 2013 года.

Гибель Тейлора подтвердил врио мэра Норт Огдена Брент Чагг. Соболезнования близким погибшего принесли сенатор Оррин Хэтч и кандидат на место в сенате от Юты республиканец Митт Ромни.

— Я разбит новостью о трагической гибели отца семерых детей, мэра и достойного члена Национальной гвардии. Ещё одна непомерная плата за свободу, — написал Ромни на своей странице в "Твиттере".

Напомним, ранее стало известно, что военнослужащий НАТО погиб, ещё один получил ранения в результате "инсайдерской атаки" со стороны внедрённого боевика в Кабуле.

США ведут в Афганистане антитеррористическую военную операцию с 2001 года, позже в стране появился Международный контингент по обеспечению безопасности под командованием Североатлантического альянса.